За неуплату коммуналки у жительницы Хабаровска забрали автомобиль Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске проходят рейды приставов, которые арестовывают автомобили должников. Такая мера применяется, когда люди злостно не оплачивают коммунальные счета за тепло, свет и горячую воду.

На этой неделе автомобилей лишились сразу два человека. Их суммарный долг составил 376 тысяч рублей. Машины передали на ответственное хранение и оценку.

- В случае неуплаты задолженности в течение 10 дней автомобили будут направлены на реализацию в целях погашения долгов по всем исковым требованиям. Вернуть свои автомобили собственники смогут после полной оплаты долга, - рассказала начальник управления правового обеспечения ПАО «ДЭК» по Хабаровскому краю Евгения Колесникова.

Рейды будут проходить на всей территории региона до конца года. Сейчас в розыске для ареста находится больше 125 машин и прицепов. Их ищут вместе с инспекторами ГИБДД.

К слову, арестовать могут и другое имущество, а также арестовать счета или принудительно взыскать часть денег с зарплат, пенсий, стипендий и запретить выезд за границу.

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