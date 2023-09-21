Паводки больше не грозят Хабаровскому краю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осенние паводки больше не угрожают Хабаровскому краю. Недавно в реке Уссури поднялся уровень воды, но все завершилось без последствий. Сейчас подтоплены только поймы устья Уссури и Амура от села Елабуга до самого устья. Подтопление на глубине 100 сантиметров - 1, 3 метра. При этом вода здесь уже ниже опасных отметок.

- С начала сентября уровень Амура снизился на 140 сантиметров и сейчас составляет 268 сантиметров. В ближайшие два дня вода в реке понизится еще на 25-30 сантиметров. У Комсомольска-на-Амуре уровень также падает, сегодня он составил 383 сантиметра, - рассказали в комитете правительства края по гражданской защите.

Несущественные колебания уровней замечены у Николаевска-на-Амуре. В среду, 20 сентября, там зафиксировали подъем на 151 сантиметр. На других реках обстановка стабильная, и резкого ухудшения до конца месяца уже не будет.

В Вяземском районе за сутки вода освободила три дачи и три участка дорог в селах Видное, Кукелево, Кедрово.

Несмотря на это специалисты продолжают мониторить обстановку. В случае ЧП стоит звонить на 112.

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