«Разговоры о важном для взрослых» проходят в Хабаровске Фото: правительство Магаданской области
В Хабаровске стартовал окружной семинар «Разговоры о важном для взрослых». Он направлен на организацию воспитательно-патриотической работы в органах власти. Мероприятие продлится до 22 сентября. В нем принимают участие больше 450 человек из 11 регионов страны. Еще 800 присоединились к нему онлайн. Это представители органов власти и руководители подразделений.
Это первое в стране окружное мероприятие для руководителей.
От Магаданской области в семинаре принимают участие 28 представителей правительства, федеральных структур и ведомств, предприятий энергетики, золотодобычи, связи.
По словам экспертов, Дальний Восток стал оплотом страны в период направленных против нее санкций. Регионы преображаются, несмотря на давление, растет качество жизни людей. И сейчас, по мнению специалистов, самое главное - не только удержать эти показатели, но и нарастить их, а также продолжать поддерживать участников СВО.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru