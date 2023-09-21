Якутский театр покажет спектакль в Хабаровске Фото: Саха академический театр

В Хабаровске с 26 сентября по 4 октября в Хабаровске пройдет пятый фестиваль театров Дальнего Востока. Это событие объединит все культурные учреждения ДФО.

На мероприятие приедут артисты из Якутии. Саха-театр покажет в Хабаровске 30 сентября спектакль «Алитет уходит в горы». Настоящую северную сагу поставили по мотивам романа Тихона Семушкина. Наслаждаться игрой актеров зрители будут долго - два часа 45 минут с одним антрактом.

- В спектакле затрагивается одна из ключевых для арктических народов тема самоопределения и выбора пути. В XXI веке глобализации, в условиях столкновения цивилизаций и унификации культур, особое значение приобретает геокультурная идентичность народа, - рассказали в театре.

Что интересно: спектакль идет на якутском языке, но с русскими субтитрами. Начало постановки в 18 часов на Карла Маркса, 64. Стоимость билетов - до тысячи рублей. С этой постановки якутские актеры начинают свой сезон гастролей. После этого они отправятся в Бурятию, где в начале октября в Улан-Удэ покажут еще две постановки.

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