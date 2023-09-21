Сергей Кравчук официально вступил в должность мэра Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске состоялось официальное вступление Сергея Кравчука в должность мэра города. Напомним, на выборах, которые прошли 10 сентября, он одержал победу, набрав 45,42% голосов. Его выбрали почти 52 тысячи человек.

Сергея Кравчука с официальным началом работы поздравил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он отметил, что победа - это показатель качественной работы за последние пять лет и доверие жителей города.

- Я понимаю, сколько еще есть нерешенных задач, и как много ждут от меня лично и от администрации жители города. Среди проблемных вопросов: благоустройство, общественный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство. Не все получится сделать сразу, но можно каждый день работать и стремиться решать все наболевшие вопросы. Я искренне верю в то, что, несмотря на все трудности, Хабаровск станет городом, о котором с гордостью говорят его жители, городом, в котором хочется жить, строить карьеру, создавать семью, растить детей. Городом, в который хочется приезжать снова и снова, а многим и оставаться, - сказал Сергей Кравчук.

Впереди - работа над мастер-планом развития Хабаровска, одобренным Владимиром Путиным на ВЭФ во Владивостоке. Благодаря реализации мастер-плана город должен стать новым культурным центром и туристической точкой притяжения АТР. На посту мэра Сергей Кравчук будет работать еще пять лет.

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