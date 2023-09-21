Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 сентября 2023 7:11

Помоги, а я тебе денег дам: осужденный заплатил сотруднику хабаровской колонии за пронос телефонов

Заключенный пытался дать взятку сотруднику колонии Хабаровского края
Василина ИКОННИКОВА
Заключенный пытался дать взятку сотруднику колонии Хабаровского края

Заключенный пытался дать взятку сотруднику колонии Хабаровского края

Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае на месте преступления поймали осужденного колонии №5. Он пытался заплатить прапорщику Ивану Иванову 100 тысяч рублей. Взамен просил закрыть глаза на очередное преступление, которое он планировал совершить. Осужденных хотел пронести на территорию колонии пять мобильных телефонов с зарядками. Смартфоны и деньги должны были передать сотруднику за пределами учреждения.

Иван Иванов на это не согласился и сразу сообщил о предложении руководству.

- Сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН совместно с УФСБ России по Хабаровскому краю провели в отношении осужденного М. оперативно-розыскные мероприятия с фиксацией противоправных действий, направленных на дачу взятки должностному лицу, - рассказали в УФСИН Хабаровского края.

С посредницей встреча проходила в Советской Гавани. Она передала посылку: пять мобильников, зарядки, мужские духи и, конечно же, 100 тысяч рублей. Все это под контролем оперативников передали осужденному, который все забрал. А потом его поймали на месте преступления. Против него завели еще одно уголовное дело, а сотрудника колонии премировали.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.