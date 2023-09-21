Помоги, а я тебе денег дам: осужденный заплатил сотруднику хабаровской колонии за пронос телефонов

Заключенный пытался дать взятку сотруднику колонии Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае на месте преступления поймали осужденного колонии №5. Он пытался заплатить прапорщику Ивану Иванову 100 тысяч рублей. Взамен просил закрыть глаза на очередное преступление, которое он планировал совершить. Осужденных хотел пронести на территорию колонии пять мобильных телефонов с зарядками. Смартфоны и деньги должны были передать сотруднику за пределами учреждения.

Иван Иванов на это не согласился и сразу сообщил о предложении руководству.

- Сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН совместно с УФСБ России по Хабаровскому краю провели в отношении осужденного М. оперативно-розыскные мероприятия с фиксацией противоправных действий, направленных на дачу взятки должностному лицу, - рассказали в УФСИН Хабаровского края.

С посредницей встреча проходила в Советской Гавани. Она передала посылку: пять мобильников, зарядки, мужские духи и, конечно же, 100 тысяч рублей. Все это под контролем оперативников передали осужденному, который все забрал. А потом его поймали на месте преступления. Против него завели еще одно уголовное дело, а сотрудника колонии премировали.

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