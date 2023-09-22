Новые выплаты для медиков установили в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал указ о ежемесячных специальных выплатах для некоторых медработников. Впервые их установили за счет краевого бюджета.

Платить будут медикам, которые оказывают скорую и первичную помощь вне программы ОМС, а также работникам отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым.

Таким образом, документ уравнял всех медиков. Напомним, с начала года российское правительство назначило дополнительную поддержку медикам, работающим по ОМС.

- В ближайшее время участковые врачи и специалисты, ведущие диспансерное наблюдение хабаровчан будут получать надбавки в 14,5 тысячи рублей, а работающие с ними медсестры – 6,5 тысячи рублей. Врачи станций скорой медпомощи – 11,5 тысячи рублей, фельдшеры и медсестры – по семь тысяч рублей, а младший медперсонал – 4,5 тысячи рублей, - рассказал глава Хабаровского края

Для врачей отделений выездной патронажной паллиативной помощи взрослым предусмотрена надбавка в 14,5 тысячи рублей, специалистам со средним медобразованием – 6,5 тысячи рублей. Медикам с высшим немедицинским образованием, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, предусмотрено 14,5 тысячи рублей.

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