Автовокзал Хабаровска адаптируют для маломобильных людей Фото: @t.me/khabkraj Фото: Социальные сети

В Хабаровске создают комфортные условия для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В рамках этой работы на автовокзале появилась специальная разметка и указатели для пассажиров, которые передвигаются на инвалидных колясках. Установлена кнопка вызова персонала и тактильная плитка. Для маломобильных людей сделали два пандуса с пологим уклоном. А люди с инвалидностью по слуху теперь смогут пользоваться портативной информационной панелью с аудиовыходом. Также на автовокзале изменили высоту кассы.

- Проверка показала, что у граждан остались замечания. Но руководство предприятия подчеркивает, что все нововведения призваны уже сейчас облегчить передвижение для маломобильных граждан, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Пока все изменения – временное решение. В будущем автовокзал ждет полная реконструкция. Для людей с ОВЗ будет создана вся необходимая инфраструктура.

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