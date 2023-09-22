День узбекской культуры пройдет в Хабаровске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровске 23 сентября пройдет День узбекской культуры. Праздник состоится на набережной стадиона имени Ленина. Жители и гости города смогут побольше узнать об особенностях этой культуры.

На мероприятии организуют ярмарку восточных специй и сладостей, национальных костюмов и дегустацию традиционных узбекских блюд. Желающие смогут не только попробовать, как раскрываются приправы в пище, но и приобрести их, чтобы готовить вкусные блюда дома. Также можно будет купить узбекские фрукты.

В 14 часов на сцене начнется праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы Хабаровска, национальный узбекский инструментальный коллектив из Владивостока, а в конце состоится тематическая викторина для зрителей на знание культуры и обычаев культуры. Самые умные получат ценные призы.

Начало работы выставок в 13:00.

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