День узбекской культуры пройдет в Хабаровске
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Хабаровске 23 сентября пройдет День узбекской культуры. Праздник состоится на набережной стадиона имени Ленина. Жители и гости города смогут побольше узнать об особенностях этой культуры.
На мероприятии организуют ярмарку восточных специй и сладостей, национальных костюмов и дегустацию традиционных узбекских блюд. Желающие смогут не только попробовать, как раскрываются приправы в пище, но и приобрести их, чтобы готовить вкусные блюда дома. Также можно будет купить узбекские фрукты.
В 14 часов на сцене начнется праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы Хабаровска, национальный узбекский инструментальный коллектив из Владивостока, а в конце состоится тематическая викторина для зрителей на знание культуры и обычаев культуры. Самые умные получат ценные призы.
Начало работы выставок в 13:00.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru