Охранную зону создали для парка «Вяземский» в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае создали охранную зону для парка «Вяземский», который находится в одноименном районе. Соответствующее постановление об этом подписал глава региона Михаил Дегтярев. Он рассказал об этом во время своего прямого эфира.

Природный комплекс – поистине уникальный. Он находится на западных острогах Сихотэ-Алиня в бассейнах верхнего и среднего течения рек Первая и Вторая Седьмая. Здесь произрастает немало редких растений, среди которых, к примеру, лотос Комарова, и обитают редкие животные, занесенные в Красные книги страны и региона. Среди них амурские тигры, амурские лесные коты и иглоногие совы.

Охранная зона займет площадь больше 200 гектаров. Это поможет снизить влияние человека на уникальную природу заповедника. Она расположится по периметру и будет играть роль буферной зоны. Здесь будет запрещено все, что так или иначе может повлиять на окружающую среду.

Работа по созданию охранных зон продолжится. В следующем году планируется их создать на территории Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района.

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