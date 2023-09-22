Заработал на квартиру: комсомольчанин организовал наркобизнес, пока был в колонии

Осужденный организовал наркобизнес в колонии в Комсомольске Фото: Дальневосточная транспортная полиция

В Комсомольске-на-Амуре задержали троих участников преступной группировки и их руководителя, которые организовали наркобизнес в интернете. У них дома, в гаражах и автомобилях нашли больше двух килограммов запрещенных веществ.

Следователи выяснили, что организатором является 26-летний мужчина. Он отбывает наказание в колонии за другое преступление. Заниматься продажей осужденный предложил троим знакомым. В интернете он купил больше двух килограммов наркотика и передал их подельникам. Те должны были продавать их в Городе юности, делая тайники и закладки.

- Кроме того, в ходе следствия установлено, что организатор и сам реализовывал наркотики посредством интернета, и в рамках следствия было доказано два факта. Мотивацией участников организованной группы было желание значительного роста доходов, - рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.

Чтобы создать видимость легального заработка, организатор разработал план. Он создал виртуальный кошелек, куда люди переводили деньги. Потом их конвертировали в криптовалюту, которую переводили соучастникам в виде зарплаты. Те уже обналичивали средства. Всего таким образом они заработали около 10 миллионов рублей.

Сам организатор купил себе дорогую недвижимость, машину, золотые украшения и другое имущество. На него завели еще одно уголовное дело, которое уже рассмотрели. Мужчину приговорили к 15 годам колонии особого режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Его 32-летнего подельника приговорили к 6,6 года колонии строгого режима. Третий участник уже отбывает наказание, а последний ждет окончания расследования.

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