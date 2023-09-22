Новую технику передали службе по охране животного мира в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев передал 11 единиц новой техники управлению охотничьего хозяйства и службе по охране животного мира.

- Я хочу вас поблагодарить за сохранение природы, амурского тигра. Это символ нашего края. Мы любим тигров, заботимся о них и разрешаем все конфликты с помощью профессиональных действий наших инспекторов, - сказал Михаил Дегтярев.

Хабаровский край является ареалом обитания амурского тигра, занесенного в Красную книгу России. Благодаря работе инспекторов и центра «Амурский тигр» его популяция только растет.

Константин Чуйченко, в свою очередь, отметил усилия губернатора региона и работу правительства, которые многое делают для того, чтобы сохранить природу территории. Вместе они осмотрели здание штаба краевого Госохотнадзора, которое открыли в прошлом году, а также договорились о строительстве служебного жилья для работников, что позволит привлечь кадры из других регионов страны.

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