Число рейсов в Охотск увеличат в Хабаровске в 2024 году

Число рейсов в Охотск увеличили в Хабаровске Фото: ХабАвиа

В следующем году в Хабаровском крае вырастет количество рейсов из Охотска в Хабаровск и обратно. По поручению губернатора региона Михаила Дегтярева «Хабаровские авиалинии» добавят еще минимум 15 полетов. Эти направления субсидируются из краевого бюджета.

- Я был в Охотске много раз, только в этом году летал туда по работе раза три. И когда пообщался с местными жителями, то понял, в чем проблема. Вместо чартеров на регулярных рейсах начали возить вахтовиков. Как можно решить эту проблему - увеличить количество рейсов. На 26 мы уже увеличили. В следующем году еще добавим минимум 15, - сказал Михаил Дегтярев.

По этому направлению каждый год наблюдаются сезонные нагрузки. Поэтому в этом году ввели дополнительные рейсы. Самолеты летали по субботам в мае-октябре и по воскресеньям в июле-сентябре. Всего выполнили 26 полетов. Дополнительные 15 в 2024 году будут выполняться по воскресеньям с мая по октябрь.

С начала апреля в Охотске изменили работу аэропорта из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Там ввели ограничения по приему воздушных судов и загрузки рейсов из Хабаровска на Охотск: не больше 30 пассажиров в рейс. Хабаровчан успокаивают: мера временная. Все работы скоро закончатся, и тогда будут летать более тяжелые самолеты. Все рейсы также восстановят.

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