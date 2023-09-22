Смертность от онкологии снизилась в Хабаровском крае
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Хабаровском крае и в России в целом снизилась смертность больных онкологическими заболеваниями. Показатель становится меньше стабильно, количество смертей все ниже и ниже каждый месяц.
Вместе с тем в регионе реализуют направленный на это проект - «Борьба с онкологическими заболеваниями». По нему в краевом онкоцентре обновляют оборудование, что тоже немаловажно. Благодаря новым аппаратам диагностировать опухоли удается вовремя, а также оказывать пациентам высокотехнологичную медицинскую помощь. Больные получают все необходимое, чтобы справиться с онкологией.
К слову, на прошедшем в середине сентября во Владивостоке Восточном экономическом форуме глава региона Михаил Дегтярев во время презентации мастер-плана Хабаровска попросил Владимира Путина помочь в модернизации краевого онкологического центра. Он отметил важность и уникальность этой организации.
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