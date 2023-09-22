Прохладно и солнечно будет в Хабаровском крае 23 сентября

Похолодает в Хабаровском крае 23 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зима близко: в Хабаровском крае снова будет прохладно. Несмотря на выходные, субботу некоторые жители региона захотят провести дома, не вылезая из-под одеяла.

В Хабаровске ночью всего три-пять градусов тепла. Температура поднимется до 16-18 градусов. Ветер юго-западный, от девяти до 14 метров в секунду. Осадков не ожидается, но будет облачно.

В Комсомольске-на-Амуре ожидаются те же температурные значения. Ветер юго-западный, ночью два-семь метров в секунду, днем - от пяти до 10. В Николаевске-на-Амуре прохладнее: ночью всего от нуля до двух градусов тепла, днем - 13-15. Ветер западный, ночью до семи метров в секунду, днем до 13. Осадков не ожидается.

В Аяне ночью два-четыре градуса выше нуля, днем - 11-13. Ветер западный, от пяти до 10 метров в секунду. Существенных осадков не ожидается. В Охотске ночью один-три градуса тепла, днем от девяти до 11 градусов. Ветер северо-западный подует ночью со скоростью от двух до семи метров в секунду, днем усилится до четырех-девяти. Дождей не ожидается.

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