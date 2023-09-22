Известный тренер Ирина Винер оценила перспективы спорта в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровск посетила известный тренер, президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Она поделилась своим мнением о перспективах развития спорта в городе. По ее мнению, они более чем положительные. По ее словам, Дальний Восток в настоящее время по праву можно считать сердцем и легкими России.

- Что касается спорта, то в связи с обстоятельствами, которые у нас в мире практикуются - это санкции, недопуск наших спортсменов к Олимпийским играм, к соревнованиям, - Хабаровский край сейчас вызывает самое пристальное внимание всего нашего народа, всех наших спортсменов, потому что здесь рядом страны Востока, - сказала Ирина Винер.

Сейчас это соседство очень важно: в Хабаровске могут проводить альтернативные Олимпийским играм состязания. Например, в следующем году они пройдут в Москве, а потом, уверена Ирина Винер, переместятся на Восток.

В Хабаровске не раз проходили турниры и чемпионаты всероссийского и международного уровней. Только в этом году их было несколько. В городе есть где тренироваться: здесь построены отвечающие всем требованиям объекты, являющиеся базой подготовки спортсменов. И все только развивается. Скоро своя зона появится у пловцов и гимнастов - 50-метровый современный бассейн. Ирина Винер подтвердила, что Хабаровск может претендовать на центр проведения «Игр дружбы», альтернативных Олимпиаде.

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