Бороться с фейками с помощью «Лапша Медиа» смогут жители Хабаровского края Фото: скриншот

В России запустили фактчекинговый сервис «Лапша Медиа». Жителей Хабаровского края приглашают воспользоваться им в полной мере. Новый сайт поможет бороться с недостоверной информацией и рассказывать о ней большему количеству людей. Желающие могут не только узнать, правдивая та или иная новость, но и самостоятельно рассказать о вранье.

За два года количество публикуемой ложной информации выросло аж в восемь раз. По оценкам аналитиков, в этом году появится еще около 13 миллионов ложных сообщений. С этим и борется новый сервис. Здесь выходят разборы недостоверной информации, которые подкрепляются официальными данными и научными исследованиями.

- Вы можете сделать вклад в развенчивание фейковой информации и получить за это бонусы. На сайте фактчекингового сервиса «Лапша Медиа» за активность пользователям присваиваются рейтинг и звания разного уровня. Стать автором просто, достаточно загрузить собственное разоблачение, подкрепив его источниками. Подробную инструкцию можно найти по ссылке, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

К слову, даже в Хабаровском крае распространяли фейки. Например, были новости о том, что в Комсомольске-на-Амуре орудует маньяк, убивающий женщин. Данные опровергли в полиции. А по Хабаровску ходила страшилка о том, что на Амурском бульваре планируют вырубить деревья ради парковки. Мэр города Сергей Кравчук заявил, что это не так.

Сервис поможет также начинающим авторам и журналистам набрать больше публикаций для портфолио, да и рассказать о себе на всю страну. А более опытные специалисты смогут делиться своим мнением с миллионами.

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