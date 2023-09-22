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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 9:37

Не обращали внимания на людей: магаданцев осудили за стрельбу по мусоркам

Жителей Магадана осудили за стрельбу по мусорным бакам
Василина ИКОННИКОВА
Жителей Магадана осудили за стрельбу по мусорным бакам

Жителей Магадана осудили за стрельбу по мусорным бакам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Колымы вынесли приговор двоим товарищам. Против них завели уголовное дело за хулиганство по предварительному сговору с применением оружия.

В ноябре прошлого года мужчины нашли себе развлечение: они стреляли с балкона по улице Наровчатова из пневматической винтовки по мусорным бакам, которые находились во дворе. Так они развлекались четыре дня.

- С 4 по 8 октября 2022 года подсудимые с балкона квартиры, расположенной в первом корпусе дома №3 по улице Наровчатова областного центра, неоднократно поочередно осуществляли выстрелы из пневматической винтовки по мусорным контейнерам, расположенным на дворовой территории, не обращая внимания на находящиеся в непосредственной близости жилые дома, случайных прохожих, а также на расположенную по направлениям выстрелов детскую и спортивную площадки. В результате хулиганских действий была создана угроза причинения вреда в отношении неопределенного круга лиц, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Их приговорили к году и полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

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