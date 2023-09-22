Не обращали внимания на людей: магаданцев осудили за стрельбу по мусоркам

Жителей Магадана осудили за стрельбу по мусорным бакам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Колымы вынесли приговор двоим товарищам. Против них завели уголовное дело за хулиганство по предварительному сговору с применением оружия.

В ноябре прошлого года мужчины нашли себе развлечение: они стреляли с балкона по улице Наровчатова из пневматической винтовки по мусорным бакам, которые находились во дворе. Так они развлекались четыре дня.

- С 4 по 8 октября 2022 года подсудимые с балкона квартиры, расположенной в первом корпусе дома №3 по улице Наровчатова областного центра, неоднократно поочередно осуществляли выстрелы из пневматической винтовки по мусорным контейнерам, расположенным на дворовой территории, не обращая внимания на находящиеся в непосредственной близости жилые дома, случайных прохожих, а также на расположенную по направлениям выстрелов детскую и спортивную площадки. В результате хулиганских действий была создана угроза причинения вреда в отношении неопределенного круга лиц, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Их приговорили к году и полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

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