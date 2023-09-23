Борьба за звание лучшего тракториста завершилась в Хабаровском крае

Девять механизаторов соревновались в двух дисциплинах. Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия края

В селе Гродеково района имени Лазо победителя выясняли с помощью двух дисциплин: спортивная пахота и мастерство управлением трактором. Главные критерии – полностью пропаханный участок без пробелов, а также ровная траектория движения трактора по всему отрезку.

Победителями стали механизаторы Анатолий Трегубченко и Денис Винник, представляющие ООО «СкифАгро-ДВ». Всего соревнования собрали девять участников из Хабаровска, Вяземского и имени Лазо районов.

- Широкомасштабная механизация сельского хозяйства в СССР началась еще в 30-е годы. Трактористы стали одними из самых важных специалистов в аграрной отрасли. Механизаторы играют важную роль в обработке почвы, посеве, уборке урожая и других аграрных работах, обеспечивая продовольственную безопасность страны, - рассказал Вячеслав Федоров, начальник управления инвестиционного развития и мелиорации краевого минсельхоза.

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