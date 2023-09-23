24-я выставка «Мир медицины. Здоровье и красота» проходит в Хабаровске

Выставка демонстрирует технологии раннего выявления заболеваний и их лечения. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения края

На выставке представлены технологии по сохранению здоровья от специалистов государственных и частных медицинских учреждений. В рамках акции «Ярмарка здоровья» на выставке посетителей знакомят со способами раннего выявления распространенных заболеваний. Здесь же у всех желающих есть возможность поставить прививку от гриппа, сделать кардиограмму в кардиокресле и пройти другие медицинские исследования.

- Выставка показывает новые технологические достижения, в том числе в диагностике и лечении болезней, новые методики, медицинские изделия и продукты питания. Это очень знаковое для нас событие, и мы приглашаем всех жителей принять участие, ознакомиться с экспонатами, провести время с пользой для своего здоровья, - обратился Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Экспозиция в этом году включает медицинскую технику, диагностическое оборудование, инновационные технологии, расходные материалы, антисептики. Отдельные секции оборудованы под тематику стоматологии, ортопедии, а также здоровью матери и ребенка.

В прошлом году выставку посетили более трех тысяч жителей региона.

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