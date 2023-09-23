Бабье лето гуляет по Хабаровску в выходные

Улицы пока не готовы к снегу Фото: Иван МАКЕЕВ

Холодные дни откладываются, и конец сентября продолжает радовать высокими цифрами термометра.

В Хабаровске, как и по всему краю не стоит надеяться на осадки. Ночью температура не опустится ниже +5 градусов, а днем поднимется до +22 градусов. Ветер юго-западный, южный до 11 метров в секунду.

В южных районах без осадков. Ночью возможна отрицательная температура, которая достигнет -3 градуса, тогда как днем ожидают приятные +23 градуса. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В центральных районах обстановка аналогична южным. Ночью термометр может показать -3 градуса, а днем высока вероятность увидеть до +23 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В северных районах возможны осадки, но существенно они ни на что не повлияют. Минимальная температура ночью дойдет до -1 градуса, а днем температура может колебаться от +8 до +23 градусов. Ветер западных направлений до 10 метров в секунду.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.