Бабье лето гуляет по Хабаровску в выходные

Улицы пока не готовы к снегу
Фото: Иван МАКЕЕВ
Холодные дни откладываются, и конец сентября продолжает радовать высокими цифрами термометра.
В Хабаровске, как и по всему краю не стоит надеяться на осадки. Ночью температура не опустится ниже +5 градусов, а днем поднимется до +22 градусов. Ветер юго-западный, южный до 11 метров в секунду.
В южных районах без осадков. Ночью возможна отрицательная температура, которая достигнет -3 градуса, тогда как днем ожидают приятные +23 градуса. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
В центральных районах обстановка аналогична южным. Ночью термометр может показать -3 градуса, а днем высока вероятность увидеть до +23 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
В северных районах возможны осадки, но существенно они ни на что не повлияют. Минимальная температура ночью дойдет до -1 градуса, а днем температура может колебаться от +8 до +23 градусов. Ветер западных направлений до 10 метров в секунду.
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