Медицинские кадры привлекли в десять районов Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается работа по обеспечению медицинскими кадрами районов региона. С начала 2023 года врачи и специалисты среднего звена поступили на работу в десять районов Хабаровского края. Об этом во время прямого эфира в соцсетях рассказал губернатор региона Михаил Дегтярев.

- В Ванинской районной больнице работают новые врачи. Мы намерены их беречь и не отпускать. Подчеркнем, что медики крайне важны для жителей страны и края. Учитесь и приезжайте работать даже в самые отдаленные уголки: ведь здесь тоже живут люди. А от государства потребуется еще больше поддержки, - обратились жители Ванино.

Губернатор рассказал, что минздрав активно привлекает новых специалистов по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С начала 2023 года в Аяно-Майский, Ванинский, Верхнебуреинский, Солнечный, Комсомольский, Николаевский, Советско-Гаванский, Ульчский, Хабаровский и район имени Лазо поступило 27 специалистов.

- Я также воспользуюсь ситуацией и озвучу, что в поселке Тыр Ульчского района жители очень ждут медика, об этом они писали под анонсом нашего эфира. Мы все ваши обращения видим. В минздраве вопрос на контроле, без медпомощи никто не останется, - сказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Программа «Земский доктор» позволяет специалистам вырасти профессионально и получить поддержку от государства в виде единовременной выплаты (в селах - два миллиона рублей, в малых городах до 50 тысяч человек – один миллион рублей, для средних медработников в ФАПах и рабочих поселках (в селах и малых городах) – 1 миллион рублей и 500 тысяч рублей). Кроме того, участнику программу предоставляют жилье.

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