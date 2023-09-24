Опять за 20: тепло и без дождя будет в Хабаровском крае 25 сентября Фото: Татьяна СЕРЕДА

Золотая осень, замечательная погода, а главное – тепло. Все это соберет в себе обычный понедельник, 25 сентября. По информации синоптиков, температуры выше 20 градусов ожидаются практически во всем Хабаровском крае. Лишь на севере региона местами пройдет небольшой дождь.

В Хабаровске 25 сентября без существенных осадков. Ночью температура будет держаться от +7 до +9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 19-21 градуса выше нуля. Ветер ожидается юго-западного направления от 6 до 11 метров в секунду.

На юге Хабаровского края тоже без осадков. Ночью температура будет держаться от +5 до +10 градусов, а днем потеплеет до 18-23 градусов со знаком «плюс». Ветер будет юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В центральных районах региона без осадков. Лишь в Нанайском и Верхнебуреинском районах пройдет кратковременный дождь. Ночью температура будет держаться от +2 до +10 градусов. Днем потеплеет до 15-23 градусов. Ветер будет южный и юго-западный 5-10 метров.

На севере края без существенных осадков, за исключением Охотского района – там местами пройдет небольшой дождь. Ночью будет от 0 до +10 градусов, а днем от +10 до +22. Ветер ожидается западных направлений от 4 до 10 метров.

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