Больше 100 миллионов рублей на развитие туризма направлено в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают развивать туризм. Новый стимул получила сфера гостеприимства. На обновление баз отдыха и гостиниц малый бизнес получил больше 100 миллионов рублей.

Сейчас в регионе работает больше 110 турбаз и 220 туристических компаний. Активно развиваются глэмпинги, которые позволяют сочетать отдых на природе с максимальным комфортом. Их сейчас в крае 13, строятся еще два. Предприниматели не стесняются обращаться за поддержкой.

- В 2022 году в Гарантийный фонд обратилась одна туристическая компания, предоставленное поручительство позволило предприятию привлечь 1,5 миллиона рублей кредитных средств. С начала 2023 года обратилось уже шесть предпринимателей, объем привлеченных средств составил более 100 миллионов рублей. Примечательно, что большая часть работает либо в отдаленных населенных пунктах, либо в районах края: Советской Гавани, Хабаровском, Нанайском районах, - рассказала директор Гарантийного фонда края Анастасия Танаева.

В августе кредит на 10 миллионов рублей получил предприниматель Евгений Мякин. Уже четыре года он создает базу отдыха в Хабаровском районе. Его идея - создать круглогодичное место для семей с детьми и любителей активного отдыха. А сама идея родилась из хобби бизнесмена. Он сам долго искал такое место и решил его создать.

В бизнесе он уже 13 лет, поэтому торопиться не стал, искал площадки и выкупил два гектара земли у озера в Краснореченском. Начиналась база отдыха с беседок и мангально-шашлычной зоны, а в 2021 году бизнесмен построил первый коттедж. В 2022 году началось возведение второго коттеджа и подготовка бань, кафе, мини-парка из 11 квадроциклов, а в этом году он решил построить сразу 10 коттеджей, рассчитанных на разное количество людей и бюджет. В следующем году в планах строительство бассейна.

Всего в этом году 264 предпринимателя получили 1,5 миллиарда рублей поручительств, привлекли 3,5 миллиарда рублей кредитов.

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