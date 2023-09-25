В Китае после долгого перерыва выступят коллективы из Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

После нескольких лет пандемии Хабаровск и Китай, наконец-то, возобновляют сотрудничество оффлайн. В Фуюане пройдет Китайско-Российский фестиваль образования и искусства «Оба берега процветают и вместе строят будущее».

На нем выступят юные хабаровчане – участники местных коллективов. До этого с 2020 года ребята по обе стороны реки общались только онлайн.

- Накануне коллективы ансамбля танца «Радость» центра детского творчества «Гармония», вокальной студии «Жемчужина» дворца детского творчества «Маленький принц» и центра «Техноспектр» отправились в Фуюань, - рассказали в администрации Хабаровска.

Ребята познакомят китайских жителей со своим творчеством.

На днях в Китае побывала министр культуры Хабаровского края Екатерина Пунтус. Она посетила местный фестиваль урожая фермеров и обсудила дальнейшее сотрудничество и обмен туристами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.