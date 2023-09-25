Благотворительная ярмарка в поддержку участников СВО пройдет в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане в воскресенье, 1 октября, проведут благотворительную ярмарку в поддержку участников спецоперации. Она начнется в 12 часов на пешеходной зоне «Арбат» - это улица Шолом-Алейхема. Все вырученные деньги потратят на покупку необходимых для военных из ЕАО, находящихся на передовой, товаров.

- Также все желающие смогут принять участие в акции по сбору овощей для приготовления сухих супов для бойцов и передать гуманитарную помощь: теплые вещи, обувь, предметы быта и другое, - рассказали в администрации Биробиджана.

Принять участие в ярмарке и предложить свой товар для продажи может любой желающий. Для этого необходимо позвонить по номеру 8 984-125-47-02.

Кроме того, в Биробиджане часто проходят мероприятия в поддержку мобилизованных. Также в регионе есть движение, изготавливающее сухие супы для бойцов.

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