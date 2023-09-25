Ремонт мостов завершается в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подходит к концу ремонт мостов. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на этот сезон в планах были 37 объектов. Сейчас работы на каждом из них вышли на финальную стадию.

Уже закончен ремонт на 15 переправах, по ним вовсю ездят автомобили. Среди них мосты через реки Большая Окоча и Май, ручей Чистоводный на дороге Советская Гавань - Ванино, мост на пятом километре трассы «Подъезд к поселку Морской» в Охотском районе, восемь мостов в Аяно-Майском районе на автодороге Аян - Нелькан и три моста на втором, седьмом и 11 километрах дороги «Подъезд к селу Верхняя Манома» Нанайского района. Осталось закончить работы на 22 мостах. Все планируется завершить чуть более чем за две недели - до 15 октября.

Также подходит к концу дорожный сезон, работы выполнены на 85%. В этом году отремонтировали 116 участков протяженностью 105 километров.

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