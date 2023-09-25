Жителей Хабаровского края адресно поддерживают по соцконтрактам Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошло заседание президиума правительства, которое провел губернатор региона Михаил Дегтярев. На нем обсудили оказание государственной соцпомощи на основе социального контракта - адресной поддержки тех, кто находится в сложном положении. В этом году на работу направили почти 400 миллионов рублей. Снижение уровня бедности - одно из важных направлений страны.

- Социальный контракт выступает одним из эффективных инструментов адресной поддержки людей и в первую очередь семей с детьми - тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Это не просто выплата, а обязательство открыть дело, чему-то научиться, самим начать зарабатывать. Как говорит библейская мудрость - если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай удочку. Для этого социальные контракты и есть, - отметил Михаил Дегтярев.

Соцконтракты в регионе заключают давно - с 2012 года, но только два года назад размеры выплат увеличили. В этом году заявлено почти в 11 раз больше, чем в 2020-м, в следующем заложат 427,6 миллиона рублей, на которые заключат больше 2,1 тысячи контрактов. За два с половиной года в регионе их заключили больше 6,7 тысячи, помощь оказана 22 тысячам человек. Значительно сократилось число малообеспеченных.

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