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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 7:40

Смертельное нарушение: велосипедист погиб в ДТП в Хабаровске

Велосипедиста насмерть сбили в Хабаровске
Василина ИКОННИКОВА
Велосипедиста насмерть сбили в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

Велосипедиста насмерть сбили в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

Смертельная авария произошла в краевой столице 25 сентября. На проспекте 60-летия Октября, около дома №90, насмерть сбили человека.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем. В Госавтоинспекции города рассказали подробности трагедии.

- Водитель, управляя транспортным средством Sitrak, допустил наезд на водителя велосипеда, пересекающего проезжую часть в неустановленном для перехода месте, не спешившись, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

Велосипедист, мужчина 41 года, погиб на месте. Он получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Скорая помощь не успела даже приехать на место происшествия.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все подробности произошедшего.

Между тем велосипедист нарушил правила дорожного движения. Пересекать проезжую часть нужно, спешившись с двухколесного транспорта.

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