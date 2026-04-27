Нордголд и дистрибьютор ПИР: новый уровень партнерства в горнодобывающей отрасли

Фото: Пресс-служба компании «Нордголд»

Вместо привычных поставок и обслуживания карьерной техники компании перейдут к совместному управлению производственными процессами. Это решение поможет повысить эффективность добычи и снизить затраты.

Компании сотрудничают давно и теперь хотят углубить эту связь. Планируется интеграция ресурсов и знаний, чтобы улучшить надежность и производительность техники. Для этого будут использованы передовые цифровые решения и методы прогнозирования. Главная цель соглашения - улучшить показатели эффективности, такие как техническая готовность и время наработки. Для достижения этого результата будут использоваться новые методы мониторинга и обучения сотрудников. Стоит отметить, что на предприятиях Нордголд в Олекминском районе Якутии работают люди со всей страны, в том числе немало хабаровчан.

Егор Ветренко, заместитель директора по снабжению Нордголд:

- Данное соглашение - эволюция нашего подхода к партнерству. Мы создаем не просто модель расширенного сервиса, а единую экосистему, где прозрачность и общая ответственность становятся драйверами снижения затрат и роста производительности. Специалисты ПИР и производителя становятся частью наших операционных команд, работая на упреждение проблем. Это прямой вклад в стабильность и предсказуемость нашей добычи.

Михаил Зусман, генеральный директор ГК ПИР отметил:

- Подписание стратегического соглашения подтверждает, что наша сервисная модель соответствует долгосрочным целям ключевых недропользователей и формирует новый стандарт работы на рынке. Обеспечение максимальной отдачи от каждой единицы техники за счет высокой технической готовности, снижения простоев и системных инвестиций в технологии, инфраструктуру и внедрение протоколов работы на базе совместной аналитики позволяет достигать общей цели - повышать норму выработки заказчика и позитивно влиять на финрезультат проекта. Мы выстраиваем модель работы будущего, основанную на взаимных обязательствах торгово-сервисной компании и недропользователя, для повышения операционной эффективности и непрерывности производственного процесса.

Нордголд объединяет золотодобывающие предприятия в России и за рубежом, штаб-квартира находится в Москве. В России компания активно развивает кластер Гросс в Олекминском районе Республики Саха (Якутия). Нордголд уделяет пристальное внимание развитию персонала, местных сообществ, экологии и охране труда. Показатели промышленной безопасности Нордголд находятся на уровне ведущих мировых золотодобытчиков. Компания имеет высший, «платиновый» уровень в рейтинге российских работодателей Forbes и занимает первое место в отраслевой подгруппе «Энергетика и добыча сырья» рейтинга работодателей hh.ru.

Дополнительные сведения о Nordgold приведены на сайте компании по адресу www.nordgold.com

Реклама. ООО «НМ». ИНН 1434024360. erid: 2W5zFG7ooxd