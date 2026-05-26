Сергей Кравчук: экотропа На «Хехцире» станет любимым местом отдыха хабаровчан

На горнолыжном комплексе «Хехцир» завершили разметку экотропы, которая создается в рамках федерального проекта «Тропы Дальнего Востока» и нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Протяженность маршрута составит 3,8 километра. Тропа будет комбинированной — рассчитанной как на пеших туристов, так и на велосипедистов, с комфортной инфраструктурой и познавательными остановками.

На маршруте появятся знаковые локации: кедровая роща, точка «Дерево — тяга к жизни», «Дом филина». Главная достопримечательность — кедр корейский возрастом более 500 лет и окружностью ствола около трех метров. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук высоко оценил реализацию проекта.

«Очень рад, что в нашем любимом Хехцире появляется такая замечательная экотропа. Это не просто маршрут для прогулок, а настоящее путешествие в сердце дальневосточной природы. Благодарю всех, кто участвует в создании тропы. Уверен, новая экотропа станет любимым местом отдыха хабаровчан и точкой притяжения для туристов», — сказал мэр.

Как рассказал руководитель комплекса Сергей Гришин, проектировщики уже учли все нюансы подъема и спуска. Теперь главная задача – добавить живописные и познавательные остановки, чтобы тропа стала по-настоящему интересной.

«Строительные работы уже идут: в пункте проката завершено бетонирование пола второго этажа, продолжается монтаж ограждающих конструкций и кровли. На самом маршруте – отсыпка троп, подготовка площадок для отдыха и безопасных спусков», – сообщил Сергей Гришин.