4 ДТП и 4 пострадавших зарегистрировали в Хабаровском крае 2 июня

Фото: Таисия Субботина

В Хабаровском крае за минувшие сутки, 2 июня 2026 года, зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых травмы получили 4 человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сотрудники Госавтоинспекции проанализировали виды аварий. Зафиксированы два столкновения автомобилей и два наезда на пешеходов. Точные обстоятельства каждого ДТП в настоящее время устанавливаются.

Помимо этого, инспекторы подвели итоги рейдов по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения. Всего за день составлен 421 протокол. 15 водителей управляли машинами в состоянии опьянения. Пятеро из них задержаны в Хабаровске. Дела возбуждены по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения), статье 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования) и статье 264.1 УК РФ (повторное нарушение).

Также 25 водителей не пропустили пешеходов на переходах (статья 12.18 КоАП РФ), четверо из них — в краевой столице. 18 пешеходов нарушили правила перехода дороги (статья 12.29 КоАП РФ), восемь — в Хабаровске. Ещё 23 человека сели за руль, не имея прав или будучи лишёнными права управления (статья 12.7, части 1 и 2 КоАП РФ). Девять из них передвигались по городу юности.

Госавтоинспекция Хабаровского края призывает участников движения соблюдать скоростной режим, быть внимательными на пешеходных переходах и не садиться за руль в состоянии опьянения. Особое внимание — пешеходам: переходить проезжую часть только по переходам на разрешающий сигнал светофора.

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