Двоих жителей ЕАО осудили за тяжкие телесные повреждения

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Облученский районный суд признал виновными двух жителей посёлка Теплоозерск ЕАО в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Один осуждённый признан организатором преступления (ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ), второй — исполнителем (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ), сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инцидент произошёл в ночь на 30.08.2024. 45 летний мужчина, желая разрешить конфликт с местным жителем, договорился со своим знакомым о встрече. Они предложили потерпевшему покататься по посёлку и привезли его в гаражный бокс, где организатор приказал избить мужчину. 48 летний соучастник выполнил указание и нанёс множественные удары по телу потерпевшего, причинив ему тяжкие повреждения.

О происшествии в полицию сообщили супруга и сын пострадавшего. Потерпевшего госпитализировали, он выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

По итогам рассмотрения дела суд приговорил организатора к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, а исполнителя — к 7 годам в колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворён гражданский иск о взыскании с осуждённых 1,6 млн рублей в пользу потерпевшего.

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