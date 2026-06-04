В Хабаровском крае полиция изъяла 15 контейнеров икры

Фото: Пресс-служба полиции Хабаровского края

В ходе операции «Путина 2026» в Хабаровском крае задержаны двое мужчин за незаконную добычу, перевозку и хранение водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба полиции Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Один из задержанных — 64 летний водитель — перевозил двух амурских осетров, утверждая, что получил их бесплатно от незнакомца для личного потребления. Второй подозреваемый, 34 летний местный житель, был задержан с 9 контейнерами осетровой икры в автомобиле. В ходе обыска его жилища нашли ещё 6 контейнеров. Общий объём изъятой икры составил 15 контейнеров.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемым назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Изъяты биоресурсы и транспортные средства.

Правоохранители предупреждают: покупка браконьерской продукции из осетровых видов рыб, даже для личного использования, влечёт уголовную ответственность. Легальную чёрную икру можно приобрести только у рыбоводческих хозяйств и в официальных торговых точках.

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