Русский язык — самый массовый ЕГЭ в Хабаровском крае

Фото: Пресс-служба министерства образования города Хабаровского края

Сегодня в Хабаровском крае выпускники школ сдают единый государственный экзамен по русскому языку — самый массовый в текущем году. В испытаниях участвуют 5 391 человек, организованы 82 пункта проведения, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Экзаменационная работа включает две части и 27 заданий. Первая часть содержит 26 заданий с кратким ответом, вторая — одно задание с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать высказывание на основе прочитанного текста. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 30 минут. Русский язык — обязательный предмет для получения аттестата.

Уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Пётр Перевезенцев посетил пункт сдачи экзамена в гимназии № 3 имени М. Ф. Панькова (г. Хабаровск). Он проверил условия проведения экзамена, пообщался с организаторами, наблюдателями и выпускниками. В этом пункте испытание проходят 189 учащихся из нескольких образовательных учреждений региона.

Выпускница школы № 35 г. Хабаровска Кира Филенко рассказала, что планирует поступать в Тихоокеанский государственный университет на лингвистическое направление («Перевод и переводоведение»). Помимо русского, она будет сдавать математику, английский язык и обществознание.

Итоги ЕГЭ по русскому языку станут известны не позднее 23 июня, апелляцию можно подать в течение двух рабочих дней. При нарушении правил (наличие средств связи, техники, справочных материалов) участник удаляется с экзамена, результаты аннулируются, пересдача возможна в сентябре.

Напомним, основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Губернатор Дмитрий Демешин ранее проинспектировал пункт сдачи экзамена по химии в гимназии № 8 г. Хабаровска.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru