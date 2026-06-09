В Хабаровске отец, сын и знакомый получили сроки за похищение человека

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Железнодорожный районный суд вынес приговор трём жителям Хабаровска, признав их виновными в похищении человека группой лиц с применением предметов в качестве оружия и самоуправстве с насилием, сообщает пресс-служба суда Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Преступление произошло в январе 2024 года. Двое фигурантов — отец и его несовершеннолетний сын — передали потерпевшему почти 4 млн рублей взаймы для совместного бизнеса. Когда возникли финансовые разногласия, они пригласили мужчину к себе домой, где избили металлической ложкой для обуви и связали скотчем.

Чтобы перевезти жертву, фигуранты привлекли знакомого с машиной. Потерпевшему надели балаклаву, а сами фигуранты скрыли лица под масками. Мужчину вывезли в карьер в селе Некрасовка, где продолжили избивать хоккейной клюшкой. Его удерживали до утра, а затем отпустили.

По итогам рассмотрения дела один из взрослых фигурантов приговорён к 3,5 годам колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда. Его сообщник (водитель) получил 3 года колонии строгого режима. Несовершеннолетний сын осуждён к 3 годам условного наказания с испытательным сроком 2 года. Осуждённые также обязаны солидарно выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор может быть обжалован, поскольку пока не вступил в законную силу.

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