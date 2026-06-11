Сотрудники Госавтоинспекции ЕАО задержали пьяного водителя мопеда

Фото: Ольга Григорьева

В Ленинском районе сотрудники ДПС МО МВД России «Ленинский» остановили 40 летнего мужчину, управлявшего мопедом в нетрезвом состоянии. Водитель попытался скрыться от автоинспекторов: на перекрёстке он резко развернулся и поехал в обратном направлении, но не справился с управлением, упал и был задержан. сообщает официальный канал "Полиция ЕАО".Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Результаты медицинского освидетельствования подтвердили превышение допустимого уровня алкоголя — более 1,5 мг/л в выдыхаемом воздухе. Выяснилось, что задержанный уже имел судимость за аналогичное нарушение и был лишён права управления транспортными средствами. Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку.

По факту происшествия дознаватель МО МВД России «Ленинский» возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru