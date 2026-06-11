Открытые тренировки с чемпионами появятся в Хабаровском крае

Фото: Максим Кононенко

Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения проекта Максим Иванов предложил запустить в Хабаровском крае новый формат открытых тренировок для молодёжи с участием известных спортсменов. Инициатива прозвучала в Комсомольске на Амуре на встрече с юными боксёрами в зале Дома молодёжи, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Зал бокса Дома молодёжи работает с 1985 года и является одной из ведущих спортивных школ Комсомольска на Амуре. Здесь занимаются около 200 детей и подростков, а среди выпускников — 11 мастеров спорта международного класса. По словам тренера Александра Малинина, мастера спорта России, общение с чемпионами даёт юным спортсменам сильный стимул к развитию.

Команда Максима Иванова прорабатывает формат регулярных встреч: открытые тренировки, общение с мастерами, возможность задать вопросы и изучить технику. Также анонсирован запуск проекта «Активное лето», нацеленного на развитие массового спорта. Цель — сделать спорт доступнее: организовать тренировки во дворах, на площадках и в общественных пространствах для всех возрастных групп.

Первые открытые тренировки пройдут в Комсомольске на Амуре, позже формат распространят на весь край. Проект дополняет региональный проект «Доступный спорт», в рамках которого ежегодно к активному отдыху присоединяются около 100 тысяч человек, а более 500 спортивных объектов проводят свыше 500 мероприятий в год.

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