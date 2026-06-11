Пять осетров изъяты у браконьеров в Хабаровском крае

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В ходе оперативно профилактического мероприятия «Путина 2026» полицейские Хабаровского края пресекли незаконную добычу и хранение ценных видов рыб, сообщает пресс-служба полиции Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Сотрудники ОМВД России по Николаевскому району задержали троих местных жителей и одного жителя Хабаровска по подозрению в незаконной добыче краснокнижной рыбы. На акватории реки Амур близ села Сахаровка был остановлен катер, в котором находились трое мужчин. Они использовали сплавную сеть для вылова осетров — в катере нашли четыре особи. Все фигуранты ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Ещё один случай зафиксирован в Николаевске на Амуре: 64 летний местный житель добыл осетра с помощью лодки и рыболовной сети. Рыбу он привязал верёвкой к доске и оставил у берега рядом с домом.

Дополнительно сотрудники уголовного розыска ОМВД по Нанайскому району провели обыск в селе Иннокентьевка. У 48 летнего мужчины обнаружили два замороженных фрагмента осетра весом 5 кг, полученных от неизвестного лица в районе села Вознесенское.

Изъятые живые осетры выпущены в реку, фрагменты рыбы и орудия лова находятся на ответственном хранении. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (максимальное наказание — до четырёх лет лишения свободы). Подозреваемые обязаны являться по вызовам следствия.

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