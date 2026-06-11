В Хабаровском крае раскрыта крабовая схема на миллиард рублей

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Шесть жителей Хабаровского края подозреваются в организации незаконного вылова камчатского и синего краба с ущербом более одного миллиарда рублей. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

По информации СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО, с января 2023 года по март 2026 года фигуранты создали преступное сообщество для добычи краба в Охотоморской подзоне Аяно Майского района. Участники группы не только вылавливали биоресурсы, но и перерабатывали их, оформляли фиктивные документы и продавали продукцию в крае.

Общий объём незаконно добытого краба за три года составил более 250 тысяч килограммов. В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых, их банковские счета и рыболовецкие суда наложен арест на сумму более 450 миллионов рублей.

Один из участников группировки объявлен в розыск, остальные находятся под контролем следствия. Решается вопрос о выборе меры пресечения. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 210 УК РФ продолжается.

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