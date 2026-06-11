В Комсомольске на Амуре больница № 7 провела День открытых дверей

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

В Городской больнице № 7 Комсомольска на Амуре впервые состоялся День открытых дверей — жители города познакомились с работой медучреждения и узнали о текущих изменениях, об этом сообщает пресс служба Губернатора и Правительства Хабаровского края.Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Мероприятие проведено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Главный врач лично провёл экскурсию, показал обустройство поликлиники и объяснил временную схему маршрутизации пациентов из за ремонтных работ. Горожане смогли задать вопросы о качестве обслуживания, льготных лекарствах, сроках их получения и методах диагностики.

Исполняющий обязанности главного врача Андрей Костенко рассказал о ходе капитального ремонта поликлиники № 5. Часть работ уже выполнена, и власти края держат ситуацию на контроле. Вице губернатор Артём Мельников недавно посетил город с рабочим визитом и проинспектировал ремонт поликлиники, строящееся приёмное отделение и травматологический корпус. Цель — завершить работы до конца 2026 года.

На базе больницы № 7 также возводят первое в крае модульное приёмное отделение по федеральному проекту «Совершенствование экстренной медицинской помощи». В нём разместят лабораторию, УЗИ, компьютерный томограф и операционный блок — это позволит проводить полную диагностику на месте. Объект планируют сдать в 2026 году.

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