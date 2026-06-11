Кулинарный мастер класс для детей из центра «Шанс» прошёл в Хабаровске

Фото: Пресс-служба министерства промышленности и торговли Хабаровского края

В рамках программы «Хабаровское лето» воспитанники центра помощи детям «Шанс» приняли участие в кулинарном мастер классе в ресторане «Траттория» (ТЦ «Броско Молл»), сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Мероприятие организовано министерством промышленности и торговли Хабаровского края в рамках исполнения поручения губернатора Дмитрия Демешина по поддержке детских домов. В мастер классе участвовали дети 8–13 лет. Под руководством шеф поваров они освоили процесс приготовления пиццы.

Начальник управления торговли министерства промышленности и торговли края Светлана Поздеева отметила, что предприятия общепита активно участвуют в подобных социальных инициативах. По словам воспитателя центра «Шанс» Полины Дмитриевой, такие мероприятия помогают снизить эмоциональное напряжение у детей и дают им новые впечатления.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru