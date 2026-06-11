Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

В Хабаровском районе близится к завершению ремонт дороги к селу Чёрная речка — работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы,об этом сообщает пресс служба Губернатора и Правительства Хабаровского края.Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Подрядчик — компания «Благострой» — выполнил 80 % запланированных работ. Специалисты ликвидировали пучины, обустроили водоотводные каналы, уложили трубы, обновили тротуары и установили бортовые камни. По словам руководителя работ Николая Верещагина, тротуары сделали в приоритетном порядке для обеспечения безопасности пешеходов. Участок перекрывали небольшими фрагментами, чтобы сохранить проезд для автомобилей. В ближайшие дни рабочие уложат верхние слои дорожного покрытия и установят ограждения. Гарантия на объект — 6 лет.

Протяжённость обновляемого участка составляет почти 2,5 км, а общий объём финансирования — более 96 млн рублей.

Начальник управления развития дорожной деятельности Алексей Галаган отметил, что в 2026 году из федерального бюджета на ремонт трасс в Хабаровском крае выделено 4 млрд рублей. Это позволит обновить 60 объектов. Всего в регионе в текущем году приведут в порядок свыше 140 км дорог, а общий бюджет составит более 6 млрд рублей. Ремонтные работы также идут в сёлах Сосновка, Осиновая Речка, Ильинка и Мирное.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru