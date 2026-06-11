В ЕАО раскрыта группа мошенников с ущербом 18 млн рублей

Фото:Ольга Григорьева

Полиция ЕАО изобличила сообщников аферистов, похитивших более 18 млн рублей у жителей трёх регионов России, сообщает пресс-служба Полиции ЕАО. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В Биробиджане жертвой мошенников стала 69 летняя пенсионерка: под угрозой уголовной ответственности за якобы связь с террористической организацией женщина продала недвижимость, отдала 3 млн рублей наличными и перевела ещё 500 тыс. рублей.

По горячим следам сотрудники ОБК УМВД задержали 25 летнего курьера, перевозившего деньги из Хабаровска в Амурскую область. У него обнаружили 5 млн рублей, полученных от обманутой пожилой пары из Хабаровска (общий ущерб для этой семьи — 13 млн рублей).

Дальнейшие оперативно розыскные мероприятия привели к задержанию 34 летней жительницы Приамурья, отвечавшей за легализацию похищенных средств. У неё изъяли порядка 1,8 млн рублей, которые она не успела конвертировать в криптовалюту.

Финальным этапом операции стало задержание 38 летнего координатора группы в Санкт Петербурге. Его задержали полицейские ЕАО совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Санкт Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке Росгвардии. В квартире злоумышленника нашли средства связи и банковские карты; его этапировали в Биробиджан для следственных действий.

Все эпизоды объединены в одно производство по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Также установлена причастность группы к обману жителя Краснодара на 1,7 млн рублей. Предотвращено хищение ещё 6,8 млн рублей — средства будут возвращены потерпевшим.

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