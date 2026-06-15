Пожилая хабаровчанка осуждена за преступления террористического характера

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60 летняя жительница Хабаровска признана виновной в совершении ряда преступлений террористического характера. 1 й Восточный окружной военный суд установил её причастность к участию в деятельности экстремистских и террористических организаций, а также к вовлечению других лиц в преступную деятельность, сообщает официальный канал "Прокуратура Хабаровского края". Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Согласно материалам дела, женщина разделяла идеи террористического сообщества и склоняла к участию в нём двух своих знакомых. Она занималась поиском объектов на территории краевой столицы для их последующего поджога либо взрыва. После определения цели подсудимая прошла обучение изготовлению взрывчатых веществ в бытовых условиях, а затем изготовила зажигательное устройство для реализации задуманного.

Противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. По результатам рассмотрения дела суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дополнительно женщине назначено ограничение свободы на 2 года и запрет на размещение материалов в информационно телекоммуникационных сетях на 3 года.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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