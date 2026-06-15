Хабаровск прогреется до +30 градусов

Фото: Ольга Григорьева

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает, что 16 июня в Хабаровском крае опасных метеоявлений не прогнозируется. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В городе Хабаровске ожидается сухая погода, без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от +12 до +14 градусов, в дневные — от +28 до +30 градусов. Скорость юго западного ветра составит 2–9 м/с.

Южные районы края днём могут столкнуться с кратковременным дождём. Ночью здесь ожидается от +9 до +14 градусов, днём — от +26 до +31 градуса. Ветер южный, скоростью 5–10 м/с.

В центральных районах, включая Ванинский и Советско Гаванский муниципальные округа, существенных осадков не предвидится, хотя ночью местами возможен кратковременный дождь. Температурный фон: ночью от +7 до +14 градусов, днём от +16 до +31 градуса. Ветер южных направлений, 3–11 м/с.

На севере края местами ожидаются небольшие или кратковременные дожди, кроме МР им. П. Осипенко и Тугуро Чумиканского МР — там осадков не прогнозируют. Ночные температуры — от 0 до +12 градусов, дневные — от +7 до +32 градусов. Ветер будет меняться по направлению, его скорость составит 4–11 м/с.

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