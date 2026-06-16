В хабаровском храме разместили ковчег с мощами Киево-Печерских отцов

Фото: Вячеслав Реутов

В Хабаровске в храм памятник в честь Казанской иконы Божией Матери передан ковчег с частицами мощей преподобных отцов Киево-Печерских, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Церемонию провёл губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Святыня будет храниться в храме до окончания строительства Храма Победы и станет доступна для молитвенного почитания прихожанами.

Выступая перед собравшимися, глава региона подчеркнул, что строительство храмов активно ведётся в Хабаровском крае. Он отметил роль людей, которые вносят вклад в развитие общества и укрепление страны, и призвал прихожан делиться с окружающими тем, что они имеют.

После официальной части мероприятия Дмитрий Демешин вместе с митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием и настоятелем Казанского храма иереем Рустиком Карташовым посетили площадку будущего Храма Победы. Губернатор отметил, что комплекс возводится в честь подвига предков и будет символизировать связь исторических побед России с современными достижениями.

Храм Победы построят на живописном участке — по словам главы края, место выбрано с учётом его эстетической и духовной значимости.

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