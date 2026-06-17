Поезд Хабаровск – Находка оснастят вагоном рестораном по решению суда

Фото: Кирилл Старков

Комсомольский районный суд Хабаровского края обязал компанию оборудовать пассажирский поезд сообщением Хабаровск – Тихоокеанская (г. Находка) вагоном рестораном и купе буфетом, сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Длительность маршрута превышает 16 часов.Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Основанием для иска стало нарушение санитарно эпидемиологических требований: перевозчик эксплуатировал поезд дальнего следования без объектов питания. Суд установил срок исполнения решения — 24 месяца с момента вступления в законную силу.

АО «ФПК» подало апелляционную жалобу, указав на высокую стоимость содержания вагонов ресторанов и ограниченную оснащённость подвижного состава. Апелляционная инстанция отклонила эти аргументы, подчеркнув обязательность санитарных норм для перевозок длительностью более 6 часов.

Кассационный суд подтвердил законность решения: альтернативные способы питания пассажиров не освобождают перевозчика от выполнения требований законодательства.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru