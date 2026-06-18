Ограждение школы в хабаровском крае районе восстановлено после проверки прокуратуры

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В Аяно Майском районе прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних и выявила нарушение. Установлено, что часть территории образовательного учреждения не имела надлежащего ограждения, что угрожало безопасности учащихся, сообщает официальный канал "Прокуратура Хабаровского края".Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

По итогам проверки надзорное ведомство инициировало устранение выявленных недостатков. В результате отсутствующая часть ограждения образовательного учреждения была установлена. Таким образом, права учащихся на безопасные условия обучения восстановлены.

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