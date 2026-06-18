Житель Хабаровского края потерял 275 тысяч рублей из за обмана мошенников

Фото: Маргарита Сурина

Житель рабочего посёлка Переяславка в районе имени Лазо стал жертвой схемы телефонных мошенников и потерял более 275 тысяч рублей. Сначала ему позвонил человек, представившийся сотрудником управляющей компании, и выманил код из СМС сообщения, ссылаясь на установку нового домофона. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Затем последовал звонок от лже сотрудника банка, который убедил потерпевшего перевести все средства на «безопасный счёт». В результате гражданин лишился крупной суммы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция ведёт розыск причастных лиц.

Правоохранительные органы предупреждают: никогда не сообщайте коды из СМС сообщений третьим лицам; не переводите деньги на указанные незнакомцами счета; помните, что «безопасных счетов» не существует; игнорируйте звонки от «банков» и «служб безопасности» с требованиями совершить финансовые операции.

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